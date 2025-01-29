Фото: 123RF/manash84

Большое количество мертвой рыбы выбросило на берег финского полуострова Ханко после появления там неизвестного белого вещества, передает телерадиовещатель Yle.

Вещество по виду напоминает затвердевшие испорченные сливки. Как считают спасатели, оно не несет опасности для жизни, однако все же наносит умеренный вред.

В данный момент связь между гибелью рыб и субстанцией выясняется. В связи с этим городские власти призвали местных жителей не посещать этот район, а место для зимнего купания в центре Ханко закрыли.

Тем временем в Мексике обнаружили сельдяного короля, известного как "рыба судного дня". Его выбросило на пляж мексиканского курортного города Кабо-Сан-Лукас. Находку обнаружили двое серферов, когда она была еще жива. При этом у рыбы отсутствовала часть хвоста.

Спортсмены, посчитав, что на берег сельдяной король попал после столкновения с другим морским хищником, перенесли его обратно в воду. Дальнейшая судьба рыбы неизвестна.