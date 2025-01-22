Предвещающего катаклизмы сельдяного короля выбросило на пляж в Мексике

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jam.pressjourno

Сельдяного короля, известного как "рыба судного дня", выбросило на пляж мексиканского курортного города Кабо-Сан-Лукас, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Еxpress.

Находку обнаружили двое серферов, когда она была еще жива. При этом у рыбы отсутствовала часть хвоста. Спортсмены, посчитав, что на берег сельдяной король попал после столкновения с другим морским хищником, перенесли его обратно в воду. Дальнейшая судьба рыбы неизвестна.

Сельдяной король обитает на глубине более 900 метров и практически никогда не поднимается к поверхности. Рыба признана одной из самых необычных в мировом океане. У нее змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров.

Согласно суевериям, если сельдяной король выплывает на поверхность, людям стоит ждать катаклизмов.

В прошлом году у берегов Охотского моря была обнаружена молодая самка косатки. Ее выбросило из-за отлива. С помощью техники животное перенесли ближе к воде, чтобы во время прилива оно смогло уплыть. Волонтеры и сотрудники МЧС обливали косатку водой, чтобы ее кожа не пересыхала.

На следующий день после обнаружения животное спасли. Об этом рассказал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Он поблагодарил волонтеров, спасателей и всех жителей Соболевского района, а также выразил надежду, что у косатки все будет в порядке.