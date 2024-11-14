На Камчатке на берег Охотского моря выбросило косатку

Косатку выбросило на берег Охотского моря на Камчатке, передает МЧС РФ в телеграм-канале

"Молодая самка попала в плен лимана в Охотском море. Все произошло в селе Устьевом. Из-за отлива и мелководья она не могла дышать, на коже образовались трещины", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что косатку переместили ближе к воде с помощью большегрузной техники, чтобы в прилив она смогла уплыть. Волонтеры и сотрудники МЧС обливают ее водой для предотвращения пересыхания кожи.

В октябре этого года четыре косатки также оказались на мели в лимане у села Устьева на Камчатке. Двое взрослых и двое детенышей не могли дышать из-за отлива и мелководья. До прилива косаток поливали водой спасатели и волонтеры, всего же в операции по их спасению задействовали 30 человек.

Спустя несколько дней спасателям удалось вывести косаток на глубину, где они самостоятельно смогли плыть.