Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 06:59

Регионы

На Камчатке на берег Охотского моря выбросило косатку

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Косатку выбросило на берег Охотского моря на Камчатке, передает МЧС РФ в телеграм-канале.

"Молодая самка попала в плен лимана в Охотском море. Все произошло в селе Устьевом. Из-за отлива и мелководья она не могла дышать, на коже образовались трещины", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что косатку переместили ближе к воде с помощью большегрузной техники, чтобы в прилив она смогла уплыть. Волонтеры и сотрудники МЧС обливают ее водой для предотвращения пересыхания кожи.

В октябре этого года четыре косатки также оказались на мели в лимане у села Устьева на Камчатке. Двое взрослых и двое детенышей не могли дышать из-за отлива и мелководья. До прилива косаток поливали водой спасатели и волонтеры, всего же в операции по их спасению задействовали 30 человек.

Спустя несколько дней спасателям удалось вывести косаток на глубину, где они самостоятельно смогли плыть.

Читайте также


животныерегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика