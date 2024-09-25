В Хабаровском крае кит приплыл на помощь своему сородичу, застрявшему на мели

К загнанному на мель косатками краснокнижному гренландскому киту приплыли на помощь другие киты, которые пытались столкнуть его и обливали водой, чтобы избежать обезвоживания. Об этом рассказала в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Эксперт отметила, что из-за крупных размеров кит не смог сам уплыть с мелководья, однако рядом были люди, которые помогали животному выжить до наступления прилива.

Краснокнижный гренландский кит застрял на мели из-за отлива у Шантарских островов в Хабаровском крае 25 сентября. Животное около 5 часов охотилось на касаток в бухте Врангеля, однако, попав на мель, кит осох и получил сильные ранения.

Спустя время млекопитающее смогло выбраться благодаря приливу. Состояние кита перед возвращением в открытое море оценивалось как приемлемое. Ученые все это время наблюдали за состоянием морского млекопитающего, регулярно поливали его и отпугивали птиц.

