25 сентября, 15:55Общество
В Хабаровском крае кит приплыл на помощь своему сородичу, застрявшему на мели
Эксперт отметила, что из-за крупных размеров кит не смог сам уплыть с мелководья, однако рядом были люди, которые помогали животному выжить до наступления прилива.
Краснокнижный гренландский кит застрял на мели из-за отлива у Шантарских островов в Хабаровском крае 25 сентября. Животное около 5 часов охотилось на касаток в бухте Врангеля, однако, попав на мель, кит осох и получил сильные ранения.
Спустя время млекопитающее смогло выбраться благодаря приливу. Состояние кита перед возвращением в открытое море оценивалось как приемлемое. Ученые все это время наблюдали за состоянием морского млекопитающего, регулярно поливали его и отпугивали птиц.