Краснокнижный гренландский кит застрял у Шантарских островов в Хабаровском крае

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Краснокнижный гренландский кит застрял на мели у Шантарских островов в Хабаровском крае. Об этом рассказала региональный министр туризма Екатерина Пунтус в своем телеграм-канале.

По ее словам, животное около 5 часов охотилось на касаток в бухте Врангеля, однако, попав на мель, кит осох. Сейчас сотрудники компании "Дальневосточные экспедиции" оценивают его состояние, так как млекопитающее оказалось сильно изранено.

"Сейчас идет отлив", – уточнила Пунтус, добавив, что уже связалась с учеными и Росприроднадзором для получения дальнейших рекомендаций.

Ранее в Новой Зеландии на берегу у рыбацкой деревни обнаружили пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых. В департаменте охраны природы страны и Национальном музее Те-Папа-Тонгарева заявили, что это самец лопатозубого кита. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида.

