Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

В штате Нью-Гэмпшир в США кит перевернул рыбацкую лодку вместе с экипажем. Об этом сообщает Fox News.

Произошедшее сняли на видео 16-летний Колин и 19-летний Уайатт Ягеры. Они ловили рыбу с лодки и увидели, как рядом с соседним судном показался кит. Животное навалилось на лодку, перевернув ее на бок, а затем скрылось.

Один из рыбаков успел прыгнуть в воду, а второй после выплыл из-под перевернувшегося судна на поверхность. В береговой охране США отметили, что мужчины, как и кит, не пострадали.

В Новой Зеландии на берегу у рыбацкой деревни ранее обнаружили пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых. В департаменте охраны природы страны и Национальном музее Те-Папа-Тонгарева заявили, что это самец лопатозубого кита. С XIX века ученым удалось зарегистрировать всего шесть особей этого вида.

Если на берегу обнаружили действительно лопатозубого кита, он станет первым представителем своего вида, которого будут препарировать. Благодаря этому биологам удастся узнать, чем питается существо и где оно обитает.