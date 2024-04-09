Тушу неизвестного существа выбросило на пляж в Малайзии

Фото: vk.com/Savage Science

На пляже города Лунду обнаружили разлагающуюся тушу неизвестного существа. Об этом пишет Livescience.

Находка представляет собой глобстер – фрагмент туши крупного морского животного, которую тяжело идентифицировать из-за сильного разложения.

В материале уточнили, что размеры глобстера в несколько раз превышают человеческие. Об этой находке уведомили силы гражданской обороны штата Саравак. По предварительному мнению специалистов, останки принадлежат киту.

Ранее стая китов выбросилась на берег Западной Австралии. Перед этим млекопитающие начали сбиваться в плотную группу примерно в 150 метрах от пляжа Чейнс.