Десятки китов выбросились на берег Австралии – СМИ

Фото: ТАСС/ЕРА/ЧЕ

Стая из 60–70 круглоголовых китов выбросилась на берег Западной Австралии. Об этом сообщает News.com.au.

До этого департамент биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей австралийского штата Вашингтон получил сообщения о том, что киты начали сбиваться в плотную группу примерно в 150 метрах от пляжа Чейнс. Через некоторое время морские млекопитающие начали выбрасываться на берег.

"Мы понимаем обеспокоенность общественности в настоящее время и ценим предложения поддержки со стороны волонтеров. Однако безопасность населения и китов является нашим главным приоритетом, поэтому мы просим представителей общественности не приближаться к пляжу", – говорится в сообщении зарубежного ведомства.

Кадры произошедшего опубликовал общественный парк, которому принадлежит пляж. На видео киты выбрасываются из воды и хлопают хвостами.

До этого на побережье тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия обнаружили останки четырех горбатых китов. Как рассказал сотрудник местного департамента рыболовства и океанов Пол Коттрелл, как минимум двое китов погибли из-за травм, нанесенных тупым предметом. Эксперт предположил, что это могло быть столкновение с кораблем.

