Эксперт объяснил, почему акула могла напасть на россиянина в Египте

На египетском курорте в Хургаде 8 июня из-за атаки акулы погиб россиянин. После случившегося власти страны временно запретили купание на части побережья. Напавшего хищника выловили и отправили на лабораторные исследования. Рассказываем подробности ЧП и разбираемся, что может стать причиной агрессии акулы против человека.



Напала возле побережья

Фото: Москва 24

В четверг, 8 июня, в районе городского пляжа Dream Beach в египетской Хургаде тигровая акула атаковала отдыхающего. ЧП произошло около 15:00. "Погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения", – заявили в Генконсульстве РФ.

По словам очевидцев, все произошло за считанные секунды на глазах у туристов недалеко от берега. Рядом с погибшим, как утверждают отдыхающие, находилась девушка. Ее парень закрыл собой. "Я в шоке, на моих глазах прям акула его съела. Я еще подумала, потом пойду искупаюсь. А это прям рядом со мной, я в шоке, руки трясутся‎", – объяснила одна из очевидцев.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как к молодому человеку подплывает хищник. Тот пытается уйти, но акула тащит его под воду. Одна из очевидцев рассказала, что парень кричал "Папа!" По словам отца погибшего, произошедшее – нелепое стечение обстоятельств.





отец погибшего россиянина Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок... Эта мясорубка случилась за 20 секунд: его просто утащили под воду.

Мужчина рассказал, что планирует кремировать останки своего сына в Египте, а после привезти прах на родину. Мать погибшего после новостей о ЧП увезли на скорой в подмосковной Балашихе, сообщает газета "Известия". По словам соседки женщины, она тяжело переживает утрату. По данным СМИ, ранее несколько дней подряд над водой уже замечали плавник акулы, но спасатели решили, что это был дельфин. В Генконсульстве РФ попросили российских туристов быть бдительными во время нахождения в воде, а также соблюдать сигналы сотрудников береговой охраны и отелей к выходу на сушу.

Египетские власти на два дня, начиная с 9 июня, из-за ЧП запретили купаться в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома. Акулу, которая напала на россиянина, выловили и отправили на обследование в лабораторию, чтобы установить причины агрессии хищника. Позднее министерство окружающей среды Египта предоставит отчет.



Почему акулы проявляют агрессию?

Фото: Москва 24

Одним из факторов нападения акулы на человека могло стать неосознанное подкармливание хищников. Об этом RTVI рассказал старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников. По его словам, во время фуд-туров на корабле повара разделывают мясо и рыбу, а остатки выкидываются за борт, чтобы не везти отходы на берег.



Другой причиной агрессивного поведения хищника, по словам Сапожникова, могли стать пролегающие в море корабельные маршруты, по которым везут скот (коз, свиней, баранов и других). Из-за жары некоторые животные умирают, и их сбрасывают в воду. За такими кораблями могут поплыть и акулы, потому что есть корм, уточнил эксперт.





Филипп Сапожников старший научный сотрудник Института океанологии РАН Акулы активно идут по фарватеру движения этих скотовозов, а тут массовый выход в море фуд-туровских яхт... И в результате акулы поворачивают в сторону берега, туда, где тоже пахнет кровью... Акулы приходят к берегу, и дальше они начинают искать себе корм у берега.

Специалист добавил, что хищник мог ждать под пирсом, когда какая-нибудь птица или рыба начнет двигаться на поверхности воды. "Тут начали плавать люди, видимо, производили какой-то дополнительный шум на поверхности", – рассуждает биолог.

Во избежание подобных инцидентов Сапожников порекомендовал не купаться в мутной воде, особенно если рядом есть пищевые свалки. Также не стоит отходить далеко от берега и плескаться – все это привлекает акул.





Филипп Сапожников старший научный сотрудник Института океанологии РАН Вы изображаете раненую птицу, или подбитую рыбу, или что-нибудь еще, что надо непременно съесть, утилизировать, потому что оно больное, ослабленное и вызывает внимание хищника... Не давайте акуле начать кружить вокруг себя. Старайтесь мягко и спокойно уплыть.

Биолог также уточнил, что акула хорошо чувствует запах страха. По этой причине, увидев возле себя хищника, нельзя показывать испуг.

