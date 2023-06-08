Очевидцы сообщили о поимке акулы, которая могла напасть на россиянина в Хургаде

Видео: Москва 24

Тигровую акулу, которая, предположительно, могла напасть на россиянина на пляже курорта Хургада в Египте, удалось поймать. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы произошедшего.

На кадрах видно, как группа мужчин поднимает из воды рыболовную сеть с акулой.

Сообщения о нападении акулы на мужчину в Хургаде появились в СМИ 8 июня. По словам генконсула РФ в Хургаде, погибшим был россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 в районе городского пляжа Dream Beach.

Позже туристы рассказали, что после произошедшего в городе закрыли пляжи. Очевидица случившегося отметила, что погибший мужчина закрыл собой девушку, которая успела спастись.

При этом плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней, подчеркнули туристы.



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