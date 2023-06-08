21:00Происшествия
Власти Египта ввели запрет на купание в районе, где акула напала на россиянина
Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
Власти Египта запретили гражданам страны и туристам купаться на части побережья Красного моря, где в результате нападения акулы погиб россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра окружающей среды Египта Ясмина Фуада.
"Принять меры по запрещению купания и занятия водными водами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома", – указано в распоряжении.
Отмечается, что запрет будет действовать в течение двух дней начиная с 9 июня.
О нападении акулы на человека на пляже курорта Хургада в Египте стало известно 8 июня. В СМИ появилась информация, что мужчина, на которого напала акула, купался с девушкой, она успела выплыть.
Позже генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные и уточнил, что погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 в районе городского пляжа Dream Beach.
По словам туристов, пляжи начали закрывать после произошедшего. Очевидица случившегося рассказала, что погибший закрыл собой девушку, которая успела спастись.
При этом плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней, подчеркнули туристы.
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