Власти Египта ввели запрет на купание в районе, где акула напала на россиянина

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Власти Египта запретили гражданам страны и туристам купаться на части побережья Красного моря, где в результате нападения акулы погиб россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение министра окружающей среды Египта Ясмина Фуада.

"Принять меры по запрещению купания и занятия водными водами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома", – указано в распоряжении.

Отмечается, что запрет будет действовать в течение двух дней начиная с 9 июня.

О нападении акулы на человека на пляже курорта Хургада в Египте стало известно 8 июня. В СМИ появилась информация, что мужчина, на которого напала акула, купался с девушкой, она успела выплыть.

Позже генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные и уточнил, что погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 в районе городского пляжа Dream Beach.

По словам туристов, пляжи начали закрывать после произошедшего. Очевидица случившегося рассказала, что погибший закрыл собой девушку, которая успела спастись.

При этом плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней, подчеркнули туристы.



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