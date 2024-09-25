Застрявший в Хабаровском крае гренландский кит выбрался в открытое море

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

Застрявший у Шантарских островов в Хабаровском крае гренландский кит смог выбраться в открытое море. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Кит оказался на мели у мыса Врангеля в Хабаровском крае. Около пяти часов он спасался от стаи косаток, которые преследовали его, после чего заплыл в бухту, где в это время начался отлив.

Специалисты Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, которые занимаются мониторингом популяции гренландских китов в регионе, присутствовали на месте происшествия. Ученые наблюдали за состоянием морского млекопитающего, регулярно поливали его и отпугивали птиц. Таким образом, кит дождался прилива и вернулся в открытое море.

Радионова отметила, что состояние млекопитающего оценивается как приемлемое, хотя он получил множество ран после нападения косаток.

Ранее спасатели сняли рыболовные сети с горбатого кита Станислава, который запутался в них около побережья села Териберка в Мурманской области. Сети сдавливали шею и рот кита, однако группе людей, которая плыла за ним около двух часов, удалось их снять с помощью крюка с ножом на веревке.