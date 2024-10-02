Косатки застряли на мели лимана на Камчатке

Четыре косатки оказались на мели в лимане у села Устьево на Камчатке. В связи с этим проводится операция по их спасению, передает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, двое взрослых и двое детенышей не могут дышать из-за отлива и мелководья. Специалисты поливают их водой и передвигают на более глубокое место, откуда в прилив животные смогут уплыть в открытое море.

МЧС пояснило, что это делается вручную, так как дно лимана покрыто илом и техника не может подойти. Всего в операции задействованы свыше 30 человек.

На прошлой неделе краснокнижный гренландский кит застрял на мели из-за отлива у Шантарских островов в Хабаровском крае. Животное около 5 часов охотилось на касаток в бухте Врангеля, однако, попав на мель, кит осох и получил сильные ранения.

Спустя время млекопитающее смогло выбраться благодаря приливу. Состояние кита перед возвращением в открытое море оценивалось как приемлемое. Ученые все это время наблюдали за состоянием морского млекопитающего, регулярно поливали его и отпугивали птиц.