Застрявших в лимане на Камчатке косаток вывели на глубину, где они могут плыть

Фото: МЧС России

Спасатели вывели семью косаток, застрявших в лимане на Камчатке, в более глубокое место, где животные могут плыть. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Специалисты направили косаток в более глубокое место. Уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана, осталось еще столько же. Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что спасатели продолжают следить за дальнейшими передвижениями косаток.

2 октября на мели у села Устьево застряли четыре косатки. Двое взрослых и двое детенышей не могли дышать из-за отлива и мелководья. До прилива спасатели и волонтеры сами поливали косаток водой. Всего в операции задействовали 30 человек.

После того как вода подошла, косатки смогли сами выплыть, однако им не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они вновь оказались на мели.

