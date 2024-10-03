Косатки вновь застряли на мели на Камчатке

Косатки вновь попали на мель на Камчатке. Спасательная операция возобновилась, к ней привлекли 8 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Сегодня утром они уплыли с мелководья в сторону открытого моря. К сожалению, животным не удалось найти узкий выход из лимана, и во время отлива они снова оказались на мелководье", – говорится в публикации.

В настоящее время сотрудники МЧС находятся рядом с косатками. Спасатели и волонтеры обливают их водой, чтобы предотвратить пересыхание кожи. По данным ведомства, косатки застряли приблизительно в 2 километрах от того места, где они были накануне.

Днем ранее на мели у села Устьево застряли четыре косатки. Двое взрослых и двое детенышей не могли дышать из-за отлива и мелководья. До прилива спасатели и волонтеры сами поливали косаток водой. Всего в операции задействовали 30 человек. После того как вода подошла, косатки смогли сами выплыть.

