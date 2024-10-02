Застрявшие в лимане на Камчатке косатки выплыли

Фото: телеграмм-канал "МЧС России"

Попавшие на мель лимана на Камчатке косатки отправились в плавание. Глава МЧС в регионе Сергей Лебедев доложил о завершении спасательной операции.

"Вода подошла – и животным удалось самостоятельно поплыть. Их на глубину провожает лодка", – передает ТАСС слова главы регионального управления МЧС.

Лебедев подчеркнул, что до прилива спасатели и волонтеры сами поливали косаток водой. Всего в операции задействовали 30 человек.

Четыре косатки оказались на мели в лимане у села Устьево на Камчатке утром 2 октября. Двое взрослых и двое детенышей не могли дышать из-за отлива и мелководья. Специалисты попытались передвинуть их на более глубокое место, откуда в прилив можно уплыть в открытое море. Все это делалось вручную, поскольку дно лимана покрыто илом и техника не могла подойти.

