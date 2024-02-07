Смогли выбраться? Что известно о косатках, застрявших у берегов Японии

Стаю косаток из 16–17 особей заметили в ледяном плену в зоне японского острова Хоккайдо – видео с животными разлетелось по Сети 6 февраля. По мнению специалистов, они могли приплыть туда из России. Что известно о судьбе заточенных морских обитателей – в материале Москвы 24.

Что случилось?

Сообщения о том, что стая из 16–17 косаток застряла во льдах рядом с японским островом Хоккайдо у города Раусу, появились 6 февраля. Среди взрослых особей также заметили несколько детенышей. Сколько времени они провели в плену к тому моменту, неизвестно. По версии СМИ, чтобы выбраться, косатки пытались нырять под воду и всплывать обратно.

По мнению эколога Дмитрия Лисицына, животные могли приплыть к берегам Японии из России. Сам вид этих морских животных занесен в Красную книгу РФ. Чтобы оказать им помощь, нужен был ледокол или судно усиленного ледового класса, которого, возможно, у местных служб просто нет, подчеркнул эколог.





Дмитрий Лисицын эколог Они (косатки. – Прим. ред.) скопились такой плотной группой, расталкивают эти льдины, поддерживают небольшой участок свободной воды, чтобы получать воздух. <...> Они держатся очень плотной группой, помогают друг другу, но сил их надолго не хватит.

В свою очередь, японский телеканал NHK напомнил, что подобная ситуация уже была в 2005 году. В тот раз большинство животных не выбрались и погибли.

"Почему не бьют в набат?"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале обратила внимание на двуличную позицию международного сообщества по ситуации с заточением косаток в ледяном плену у берегов Японии.

"Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ иноагентом, его деятельность признана нежелательной в РФ. – Прим. ред.), "Гринписа" (организация признана нежелательной в РФ. – Прим. ред.) и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?" – написала она.

В свою очередь, Росрыболовство утром 7 февраля предложило японскому профильному министерству свою помощь в вызволении косаток.





из сообщения Росрыболовства В связи с новостным сюжетом японских СМИ <…> Росрыболовство и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии подтверждают свою готовность в кратчайшие сроки оказать помощь по спасению млекопитающих, занесенных в Красную книгу, имея для этого необходимые компетенции и опыт.

Также к разрешению проблемы подключилось посольство РФ в Японии, однако власти азиатской страны не ответили на предложения российских ведомств, указала Захарова. При этом генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси заявил, что они якобы находятся в контакте с Москвой по этому вопросу. Как именно осуществляется взаимодействие, чиновник не раскрыл. В то же время Хаяси отметил, что власти следят за ситуацией, хотя косатки не подпадают под закон о защите редких животных, сообщило РИА Новости.

Спаслись?

Точной информации о судьбе косаток на момент публикации нет, однако есть предположения, что млекопитающие в конечном итоге могли самостоятельно спастись. Об этом, в частности, в беседе с ТАСС заявил представитель муниципалитета города Раусу на острове Хоккайдо.





представитель муниципалитета города Раусу Мы только что осмотрели это место. Косаток там не было, а дрейфующие льды серьезно ослабли и расступились. Боюсь выдавать желаемое за действительное, но велика вероятность того, что косатки смогли благополучно выбраться.

"Сохраняется, конечно, опасность того, что они могут угодить в новую ловушку в другом месте, но в нашем районе, похоже, они спаслись", – добавил чиновник.

О вероятном спасении косаток также сообщили японское агентство Kyodo со ссылкой на местную администрацию и местная газета Sankei, цитируя заявление береговой охраны. Однако телеканал NHK подметил, что специалисты в течение часа осматривали местность и не увидели там морских животных. Кроме того, обширная акватория все еще покрыта льдом, подчеркнули местные журналисты.