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15 ноября, 08:42

Происшествия

Выброшенную на берег косатку спасли на Камчатке

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

На Камчатке спасли косатку, которую выбросило на берег Охотского моря в районе села Устьевое. Об этом министр по ЧС региона Сергей Лебедев написал в соцсети "ВКонтакте".

Он поблагодарил волонтеров, спасателей и всех жителей Соболевского района, а также выразил надежду, что у животного все будет в порядке.

Молодую самку косатки из-за отлива выбросило на берег Охотского моря 14 ноября. С помощью техники животное перенесли ближе к воде, чтобы во время прилива оно смогло уплыть. Волонтеры и сотрудники МЧС обливали косатку водой, чтобы ее кожа не пересыхала.

Также в октябре четыре косатки оказались на мели в лимане у села Устьевое. До прилива животных поливали водой. В спасательной операции участвовали 30 человек. Спустя время косаток вывели на глубину, где они смогли самостоятельно уплыть.

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