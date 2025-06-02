Радиостанция "Судного дня" выдала в эфир 8 загадочных сообщений

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Радиостанция УВБ-76, известная как станция "Судного дня", передала в эфир 1 июня сразу несколько загадочных сообщений. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на пост военного корреспондента Бориса Рожина (Colonel Cassad) в телеграм-канале.

Неизвестным получателям были отправлены восемь слов: "уткорой", "моржовый", "Луговой", "пчелодер", "буйнак", "веселье", "пупсолет" и "боброскот".

При этом на прошлой неделе активность радиостанции усилилась. В частности, в эфире прозвучали слова "скирд", "вюртемберг", "арыкорифт" и "безмотивный". Еще два сообщения, включающие слова "лучоторг" и "копна", фиксировались 29 мая.

Особый интерес у общественности вызвал эфир радиостанции, совпавший с телефонным разговором президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В четверг, 19 мая, сообщение "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573" прозвучало в эфире радиостанции около 16:15 по московскому времени. Спустя несколько часов было передано еще одно сообщение с содержанием "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529".