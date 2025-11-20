Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с сообщением "коммерсант"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с новым загадочным сообщением, содержащим только одно слово. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 75206 KOMMEPCAHT 9477 7037". Слово "коммерсант" имеет несколько значений. Это может быть человек, занимающийся частной торговлей, или предприниматель. Также это название российской газеты и издательского дома.

В последний раз радиостанция выходила на связь три дня назад. Тогда в эфире прозвучало слово "жеребость", означающее период беременности у кобылы, который длится от 307 до 412 дней.

До этого было зафиксировано слово "ржавленье", а еще ранее можно было услышать слово "анкерый". Анкером называют крепежное изделие, которое закрепляется в несущем основании и держит конструкцию.