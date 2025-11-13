Форма поиска по сайту

13 ноября, 11:43

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новое сообщение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с новым сообщением, передает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В четверг, 13 ноября, в 10:55 по московскому времени в эфире прозвучало слово "ржавленье".

Ранее радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "анкерый". Его можно было услышать в понедельник, 10 ноября, в 11:24 по московскому времени.

До этого были зафиксированы три сигнала. Первое послание – слово "мозгопрах". Далее последовало сообщение "подствольный". Последним прозвучало слово "крымохрип".

