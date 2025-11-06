Радиостанция "Судного дня" передала в эфир три новых сообщения

Фото: 123RF.com/antoniosaez

Радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир с тремя новыми сообщениями. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Все сигналы передавались с полуторачасовыми интервалами. Первое сообщение, состоящее из слова "мозгопрах" и привычной комбинации букв и цифр, прозвучало в 13:03 по московскому времени.

Второе послание было зафиксировано в 14:35. Оно содержало слово "подствольный". Последнее слово "крымохрип" прозвучало в 15:54.

В конце августа УБВ-76 передала рекордное число посланий. Начиная с 09:00 вышло минимум 14 сообщений, что происходит крайне редко, так как обычно в течение дня передается от одного до пяти.

Среди сообщений – "тутосекс", "соляный", "мексиканец", "дворник", "вокзальный", "наведенье бурачный" и другие.