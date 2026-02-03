Форма поиска по сайту

03 февраля, 14:22

Происшествия
SCMP: увлеченная учением фэншуй китаянка переставила зеркало и спровоцировала ДТП

Увлеченная учением фэншуй китаянка переставила зеркало и спровоцировала ДТП

Фото: 123RF.com/joseantona

В Китае женщина, увлеченная учением фэншуй, переставила зеркало во дворе, что привело к большому количеству ДТП, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

Как пишет газета, в Шанхае водители из одного из жилых комплексов столкнулись с серией аварий на опасном повороте. Как выяснилось, причиной проблем стало дорожное зеркало, которое постоянно меняло свое положение.

Оно было установлено при открытии ЖК и использовалось для обзора дороги на резком повороте. Жители неоднократно жаловались управляющей компании на смещение зеркала, но, несмотря на корректировки, проблема сохранялась.

Расследование показало, что его систематически передвигала одна из жительниц дома напротив. Женщина объяснила свои действия принципами фэншуй – китайской практикой организации пространства. Она верила, что зеркало нарушало энергетическую гармонию ее жилища и приносило неудачи.

По словам ее мужа, после череды проблем в семье они пригласили мастера фэншуй, который и указал на зеркало как на источник бед. Как заявила семья, оно напоминало "зеркало, раскрывающее демонов" из китайской мифологии.

Управляющая компания попыталась найти компромисс, установив второе зеркало с другой стороны дороги, чтобы не нарушать обзор. Однако через несколько дней оба зеркала снова были сдвинуты.

Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства полиции. Зеркало надежно закрепили цементом, а супругам разъяснили, что их действия могли быть квалифицированы как правонарушение. Стражи порядка также предупредили, что в случае ДТП из-за их вмешательства семья может нести ответственность.

Ранее сообщалось, что мужчину в США задержали за непристойные действия с пылесосом на глазах у соседей. Они предоставили видео, на котором неизвестный пытался заняться сексом с пылесосом. Мужчина скрылся до прибытия полиции, однако его все равно задержали позднее.

происшествияДТПза рубежом

