NYT: в США мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы за совращение девочки в Roblox

Фото: depositphotos/doomu

Жителя Чили приговорили к 11 годам тюремного заключения в США за попытки совращения 14-летней девочки, с которой он познакомился на игровой платформе Roblox. Об этом пишет газета New York Post.

Как говорится в заявлении американского Минюста, 22-летний Даниэль Андрес Аравена Оливия из Сантьяго начал отправлять несовершеннолетней сообщения сексуального характера еще в 2023 году.

Спустя некоторое время он уговорил жертву отправить ему эротические фото. В апреле 2024-го родители девочки узнали об этой переписке и передали информацию полиции.

В том же году чилиец собрался прилететь к подростку в Лос-Анджелес, однако в аэропорту его уже ждали правоохранители. По словам властей, в телефоне обвиняемого были обнаружены 50 непристойных снимков потерпевшей, спрятанных в папке "удаленные фото".

В марте 2025-го Оливия признал вину в склонении несовершеннолетнего к сексуальным действиям и хранении детской порнографии. Помимо основного наказания в виде лишения свободы, окружной судья Майкл Фицджеральд обязал злоумышленника выплатить потерпевшей компенсацию в размере 3 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Австралии будут судить 33-летнюю учительницу, которая родила ребенка после изнасилования 12-летнего школьника.

В период с 2024 по 2025 год женщина неоднократно вступала со своим учеником в сексуальную связь. Кроме этого, ее обвинили в хранении материалов, которые содержали непристойные кадры с несовершеннолетними. Учительнице предъявлено больше восьми обвинений.

судыпроисшествияза рубежом

