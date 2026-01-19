Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 января, 11:46

Происшествия

В США женщина устраивала вечеринки, на которых совращала школьников

Фото: Getty Images/MediaNews Group/Anda Chu

В США возобновили суд над женщиной, устраивавшей вечеринки для подростков, чтобы затем принуждать несовершеннолетних к сексу. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на The Sun.

Уточняется, что в октябре 2020 года 50-летнюю Шеннон О'Коннор, проживавшую в городе Лос-Гатос штата Калифорния, обвинили в организации вечеринок с целью совращения старшеклассников. Женщина заявила о своей невиновности, в том числе по пунктам о предоставлении детям алкоголя и растлении.

По словам одной из потерпевших, будучи несовершеннолетней, она регулярно употребляла алкоголь в доме обвиняемой. Некоторое время девушка находилась в отношениях с сыном О'Коннор. После расставания с ним женщина начала преследовать школьницу с угрозами.

Кроме того, для развлечения она принуждала подростков к сексуальным актам, за которыми наблюдала. Инцидент, который привел к аресту, произошел на одной из вечеринок, когда пьяный подросток получил травму головы, но О’Коннор проигнорировала ее и не оказала медицинскую помощь.

С момента задержания она находится под стражей. У нее нет права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что преподавательница в США годами совращала и насиловала ученика. В течение нескольких лет женщина занималась грумингом и приставала к школьнику. Сначала она преподавала предмет ему в средней школе, а затем – в старшей.

По некоторой информации, она сначала гладила подростка и просила прикасаться к ней, потом стала домогаться и требовать, чтобы тот ее обнимал и целовал.

происшествияза рубежом

