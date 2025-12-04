The Daily Mail: в США учительница годами совращала и насиловала ученика

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Nicole Baird

Бывшую учительницу рисования будут судить в американском штате Канзас за непристойные отношения с 17-летним учеником, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Daily Mail.

По данным издания, 30-летняя Никки Бэрд в течение нескольких лет занималась грумингом и приставала к школьнику. Сначала она преподавала предмет ему в средней школе, а затем – в старшей.

Как рассказали журналисты, женщина изолировала мальчика от семьи и близких, постепенно углубляя с ним "отношения". По некоторой информации, она сначала гладила подростка и просила прикасаться к ней, потом стала домогаться и требовать, чтобы тот ее обнимал и целовал. После этого она стала отправлять юноше непристойные фотографии, некоторые из которых несовершеннолетний сохранил в качестве доказательств.

Утверждается, что Бэрд также домогалась мальчика у себя в машине, а после завершения учебы молодой человек приезжал к учительнице несколько раз в неделю.

Преподаватель добровольно пришла в полицию и призналась в связи со школьником. Она заявила, что отношения с молодым человеком начались после окончания школы, однако позже от показаний она отказалась. Бэрд освободили под залог, слушание по ее делу назначено на 19 декабря.

Ранее похожая ситуация произошла в Канаде. Там 40-летнюю учительницу католической школы обвинили в изнасиловании 18 подростков. Ей также предъявили обвинения в домогательствах и хранении детской порнографии. В полицию на женщину заявил один из учеников школы.