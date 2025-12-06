В Таиланде локомотив протаранил пассажирский состав с туристами

Фото: khaosodenglish.com

Локомотив протаранил пассажирский поезд в провинции Канчанабури на западе Таиланда. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток в то время, как вагоны ждали смены локомотива. В какой-то момент тепловоз с большой силой резко врезался в один из вагонов. В результате удара 18 человек получили травмы, 4 из них находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что среди пострадавших находятся как граждане Таиланда, так и туристы других стран.

По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозов у маневрового локомотива. Сотрудники станции предполагают, что тормоза отказали, когда тепловоз приближался к стоящим вагонам.

В свою очередь пресс-служба посольства России в Таиланде сообщила, что информация о пострадавших россиянах от местных властей пока не поступала.

