В Ленобласти обнаружили части БПЛА после утренней атаки

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

Пораженные фрагменты украинского БПЛА обнаружили в районе деревни Глажево Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия в течение дня работали специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Кроме того, элементы еще одного дрона были найдены севернее промышленной зоны города Кириши. Дрозденко заверил, что администрация района оказывает помощь оперативным службам, добавив, что работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Тамбовской области, которое произошло в результате падения обломков беспилотника. На место ЧП прибыли пожарные и представители правоохранительных органов.

До этого силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Белокалитвинском и Шолоховском районах Ростовской области. В результате воздушной атаки никто из мирных жителей не пострадал.