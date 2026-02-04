Форма поиска по сайту

04 февраля, 06:27

Общество

Температура воздуха до минус 13 градусов ожидается в Москве 4 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 4 февраля, составит от 11 до 13 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 11 до минус 16 градусов.

В столичном регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что мощных снегопадов в первой декаде февраля в столице не будет. При этом осадки ожидаются уже с пятницы, 6 февраля, по воскресенье, 8 февраля.

По данным синоптика, обильного снегопада не будет. Сугробы в городе вырастут максимум на 1–2 сантиметра.

Коммунальщики расчищают снег в усиленном режиме в Москве

