05 февраля, 11:27

Мэр Москвы

Собянин: началась проходка правого перегонного тоннеля до станции "Гольяново"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве дан старт проходке правого перегонного тоннеля будущего участка Арбатско-Покровской линии метро от станции "Щелковская" до новой станции "Гольяново", сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, щит "Юлия" пройдет более 1,6 километра под улицами Уральской, Уссурийской и площадью Белы Куна, а также вдоль Гольяновского пруда.

Новая конечная станция "Гольяново" будет расположена на Уссурийской улице в районе ее пересечения с Сахалинской и Хабаровской улицами.

Мэр Москвы напомнил, что в ноябре 2025 года работы начались на левом перегонном тоннеле. Завершить их планируют в июне 2026 года, а правый тоннель будет готов в сентябре. Ввод всего нового участка синей линии в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Решение о продлении линии было принято по многочисленным просьбам жителей района, добавил градоначальник. Ввод в строй станции "Гольяново" улучшит транспортную доступность для десятков тысяч человек, вдвое сократив их время в пути.

Это также разгрузит нынешнюю конечную станцию "Щелковская" примерно на 30% и снизит транспортную нагрузку на прилегающие магистрали.

Ранее Собянин сообщал, что на станции столичного метро "Вавиловская" введен в эксплуатацию новый подземный переход. На объекте уложено около 1,8 тысячи кубометров железобетона, а площадь отделочных работ превысила 4,3 тысячи квадратных метров.

К 2030 году схема московского метро значительно расширится

мэр Москвытранспортметростроительствогород

