05 февраля, 18:05

Экология

Фестиваль "Первозданная Россия" открылся в Москве

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Фестиваль "Первозданная Россия" открылся в Москве, торжественный старт мероприятию дала председатель российского Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщил телеканал "Вместе-РФ".

Данный фестиваль представляет собой крупнейшую в Европе выставку фотографий дикой природы. Его программа включает лекции, дискуссии, показы фильмов и мастер‑классы. Гости смогут узнать об уникальных экосистемах России, самых серьезных экологических вызовах и волонтерской работе на особо охраняемых природных территориях.

"Искренних слов признательности заслуживает работа наших талантливых фотохудожников, которые в поиске уникальных кадров порой идут туда, где буквально не ступала нога человека, и, я бы сказала, в соавторстве с дикой природой создают эти подлинные фотошедевры", – высказалась Матвиенко.

Председатель Совфеда напомнила, что в РФ есть свыше сотни заповедников, а общая площадь всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет почти 240 миллионов гектаров, или 13% территории страны. По словам Матвиенко, это целая вселенная, так как такой красоты и богатства природы больше в мире нет нигде.

За все годы проведения фестиваля его посетили свыше 5 миллионов человек в десятках городах страны и 77 странах. Работы участников фестиваля украшают стены нового здания Совфеда: представлено 89 фотографий, по одной от каждого региона РФ.

В целом в рамках фестиваля представят почти 40 тематических выставок. Гости увидят свыше 400 работ 200 авторов из 49 регионов. Мероприятия завершатся 5 марта.

Вместе с тем с 10 февраля жители и гости Москвы в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" смогут увидеть выставку "Великолепие русского костюма. Собрание Н. Л. Шабельской". Экспозиция посвящена коллекции народных костюмов и рукоделия Натальи Шабельской. Ее можно будет посетить до 7 июня этого года.

экологиягородфестивали

