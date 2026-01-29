Форма поиска по сайту

29 января, 14:14

Культура

В "Царицыне" откроется экспозиция, посвященная русскому народному костюму

Фото: картина "Под венец"; художник – Маковский Константин; коллекция Серпуховского историко-художественного музея

С 10 февраля жители и гости Москвы в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" смогут увидеть выставку "Великолепие русского костюма. Собрание Н. Л. Шабельской". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспозиция посвящена коллекции народных костюмов и рукоделия Натальи Шабельской. Ее можно будет посетить до 7 июня этого года. Также там предлагаются мастер-классы, экскурсии и арт-медитации. Перед посещением необходимо приобрести билет.

Всего на выставке свыше 450 экспонатов, в числе которых головные уборы, сценические костюмы XIX века, образцы золотого кружева и вышивки, живопись и исторические предметы. Также там представят и работы современных художников, включая фарфоровые изделия, украшения и текстиль. Туда же вошли работы мастеров творческих объединений "Параскева" и "Убрус" из Санкт-Петербурга.

Экспонаты размещены в 10 тематических залах. Некоторые из них посвящены народному рукоделию, украшениям и головным уборам, свадебным предметам, праздничным костюмам разных регионов России. Работы живописцев XIX века можно увидеть в зале "Поэтика народного костюма: живопись и театр".

В одном зале также будут транслировать фрагменты фильма Рустама Хамдамова "Мешок без дна". Там же будет представлен реквизит из этой кинокартины – головной убор Царевны, который создал художник Дмитрий Андреев по мотивам старинного свадебного венца.

Партнером проекта выступил Российский этнографический музей. Также в создании экспозиции приняли участие Музей МХАТ, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Рязанский историко-архитектурный музей и Рязанский областной художественный музей, Музей-заповедник имени В. Д. Поленова, музейный комплекс "Екатерининский", Государственный исторический музей, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, музей Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Новгородский музей-заповедник, Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево", коллекционеры и мастера.

Собрание Шабельской было сформировано в 1880–1890 годах. В него вошли свыше 4,5 тысячи экспонатов. Впервые некоторые из них были представлены в Императорском историческом музее в Москве в 1890 году. Также коллекцию показывали в Санкт-Петербурге, Париже, Брюсселе, Лондоне, Чикаго и Антверпене.

Многие предметы отечественные музеи получили лично от Шабельской. На данный момент практически половина из них находится в Российском этнографическом музее. Теперь, спустя 135 лет с момента первого показа, они снова появятся в единой экспозиции.

Ранее стало известно, что 17 февраля в Музее Москвы откроется вставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине", которая погрузит гостей в атмосферу китайского Нового года. Среди экспонатов будет представлен набор из 12 зодиакальных глиняных фигурок эпохи династии Тан, изделия из золота и бронзы периода династии Мин, новогодние картины Запретного города и другое.

