Сергунина: за год московские музеи и выставки посетили более 22 миллионов человек

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

За 2025 год выставки и музеи Москвы, подведомственные департаменту культуры города, посетили более 22 миллионов человек, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В целом посещаемость культурных площадок увеличилась за год на 30%. Одними из наиболее популярных культурных точек стали Московский зоопарк, музей-заповедник "Царицыно", музей-заповедник "Останкино и Кусково", Музей Москвы, Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" и Государственный Дарвиновский музей.

"Москвичи и туристы знакомились с экспозициями, посвященными истории и искусству, известным личностям и природе, а еще участвовали в познавательных акциях и мастер-классах", – отметила Сергунина.

В числе самых масштабных проектов, по словам заммэра, выделилась "Московская музейная неделя". Она охватила около 100 локаций и объединила более миллиона человек. Акция продолжается на протяжении всего года, и в определенный день каждой третьей недели месяца участвующие в ней площадки предлагают москвичам и гостям города побывать на выставках бесплатно.

Вместе с тем акция "Ночь в музее", которая проводилась на 170 площадках, заинтересовала свыше 550 тысяч москвичей и туристов. Впервые в ее истории искусственный интеллект стал виртуальным гидом. Нейросеть строила для участников акции маршруты и знакомила их с интересными фактами об экспонатах.

Для юных жителей столицы была организована программа "Музеи – детям". Она дает школьникам и студентам колледжей очной формы обучения, которые владеют картой москвича или "Москвенок", бесплатно посещать экспозиции городских выставочных пространств. В 2025-м этой возможностью воспользовались более 860 тысяч раз.

Вместе с тем в московских музеях провели сотни форумов, концертов, театрализованных представлений и лекций. Также в прошедшем году на ВДНХ был открыт первый в России биокластер. Он стал проектом Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева.

К настоящему времени комплекс включает 3 локации: павильон № 29 "Цветоводство и озеленение", павильон № 31 "Геология" и павильон № 28 "Пчеловодство". За 6 месяцев там побывали свыше 48 тысяч человек.

В биокластере регулярно организовывают выставки, мастер-классы, экскурсии. Этот комплекс является единственным в России, объединяющим основные направления современной биологии: энтомологию, ботанику, палеонтологию, зоологию, антропологию, биотехнологию, экологию.

Еще одним значимым событием 2025 года стал старт цикла крупных международных и национальных проектов. До 2030-го Москва планирует организовать обменные и совместные программы с партнерами из Мексики, Китая, Бразилии и других стран.

В частности, в рамках цикла ко Дню города была открыта экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея". Выставка проводилась в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ и включила работы известных художников из фондов Русского музея.

Также в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" посетители могут увидеть уникальную коллекцию тканей и костюмов из Индии и вдохновленные ими современные образы. Некоторые экспонаты были предоставлены Национальным музеем ремесел Дели впервые.

Вместе с тем в октябре 2026 года в Государственном историческом музее планируется провести выставку "Терракотовые воины: наследие первого императора". Проект будет организован при поддержке столичного департамента культуры.

Посетителям представится возможность увидеть подлинные терракотовые скульптуры воинов из мавзолея императора Цинь Шихуанди, которые включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Также на выставке будет представлено бронзовое оружие, древние украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры – III век нашей эры).

Ранее стало известно, что 25 января по случаю Дня студента обучающиеся дневных и вечерних отделений вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы. Им предложат две экскурсии – по иммерсивным экспозициям "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте учреждения и предъявить действительный студенческий билет на входе в музей.