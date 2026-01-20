Форма поиска по сайту

20 января, 13:04

Культура

На ВДНХ рассказали о работах скульпторов на выставке Русского музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одним из ключевых экспонатов на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в круглом зале павильона № 1 "Центральный" на ВДНХ является скульптурный портрет князя Юрия Долгорукого. Об этом сообщила пресс-служба главной выставки страны.

Автором портрета является скульптор Сергей Орлов, который также изготовил скульптурную композицию "Тракторист и колхозница" на арке Главного входа ВДНХ. Памятник князю Юрию Долгорукому было решено установить в 1947 году, когда праздновалось 800-летие Москвы.

В итоге лучшей работой на конкурсе стала композиция Орлова. Он изобразил князя верхом на коне, чтобы выразить облик Долгорукого как государственного деятеля и воина-богатыря. На выставке на ВДНХ можно увидеть сразу два варианта проекта памятника и сравнить их с оригиналом, установленным на Тверской площади в столице.

Другим экспонатом является скульптура "Строитель Московского Кремля Федор Конь" за авторством Эрнста Неизвестного. Это была его дипломная работа, выполненная в реалистической манере, от которой скульптор позже отошел, выработав собственный стиль.

Кроме того, на выставке представлены и другие произведения 20 века. Среди них работа скульптора Ивана Шадра "Буревестник. Портрет А. М. Горького" на конкурс по установке памятника в честь писателя. В итоге его выиграла Вера Мухина, а работу Шадра поместили в коллекцию Государственного Русского музея.

Другой эскиз за авторством Шадра – голова знаменитой "Девушки с веслом". Это часть первого варианта скульптуры для Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, ставшей одним из знаковых образов советской эпохи.

Эти и другие скульптурные произведения можно увидеть до 1 февраля. Всего в рамках проекта собрано 115 шедевров русского искусства, в том числе работы мастеров Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Ивана Шишкина и Андрея Рябушкина. Выставка посвящена столице, и часть произведений показывается в Москве впервые.

