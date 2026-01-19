Шедевры из Русского музея на ВДНХ можно увидеть до 1 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи и туристы могут побывать на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" на ВДНХ до 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" завершает работу. До закрытия масштабного проекта осталось всего две недели", – отметили в департаменте.

Экспозицию можно увидеть в павильоне № 1 "Центральный". Там собрано 115 шедевров русского искусства, в том числе работы мастеров Ильи Репина, Валентина Серова, Василия Верещагина, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Ивана Шишкина и Андрея Рябушкина. Выставка посвящена столице и часть произведений показывается в Москве впервые.

В экспозицию входят четыре тематических раздела: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – столица" и "Москва и москвичи". В работах можно проследить исторический нарратив о становлении и развитии города на протяжении веков. В них демонстрируются величие, преображение и многогранность Москвы.

