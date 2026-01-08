Форма поиска по сайту

08 января, 08:45

Выставка китайской живописи откроется в "Аптекарском огороде" 24 января

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Выставка ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи "Цветы удачи и нефритовый бамбук" откроется в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" 24 января. Об этом сообщила пресс-служба сада.

"В преддверии старта феерического фестиваля китайского Нового года творческий союз представит уникальное сочетание ботанической иллюстрации и традиционной китайской живописи, объединенных общей темой – символизмом растений и животных, приносящих удачу в китайской культуре", – говорится в сообщении.

Посетителям представят портреты панд, слив, бамбука, камелий и азалий. По субботам для взрослых и детей от 7 лет будут проводить мастер-классы по ботаническому искусству.

Фестиваль китайского Нового года пройдет в "Аптекарском огороде" с 7 февраля по 9 марта. Субтропическую оранжерею преобразят в соответствии с традициями праздника. Там появятся красные фонари, гирлянды и другие украшения.

В настоящее время в "Аптекарском огороде" проходит фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима". Он продлится до 1 марта. Гости могут увидеть разнообразные растения со всего мира, включая редкие коллекционные экземпляры.

Фестиваль "Сад светящихся снов" стартует в Аптекарском огороде

