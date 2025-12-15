15 декабря, 09:45Город
Фестиваль "Тропическая зима" начнется в "Аптекарском огороде" 27 декабря
Фото: hortus.msu.ru
Фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима" пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 27 декабря 2025 года до 1 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-службу сада.
"Тысячи цветущих и ароматных экзотических растений, эффектные новогодние декорации и фотозоны – традиционно фестиваль станет одним из самых красивых событий московской зимы", – указано в публикации.
Гости "Тропической зимы" смогут увидеть разнообразные растения со всего мира, включая редкие коллекционные экземпляры. Цветы удивят посетителей запахами шоколада, корицы, сыра и печенья. Фестиваль будет работать каждый день без выходных, в том числе на новогодних праздниках.
Из-за подготовки к мероприятию Пальмовая оранжерея "Аптекарского огорода" будет закрыта с 22 по 26 декабря. Москвичам и туристам предложили в эти дни прогуляться по Субтропической и Суккулентной оранжереям, а также под открытым небом.
Подснежники выросли в "Аптекарском огороде"