Редкая орхидея из Мадагаскара зацвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Редкая орхидея Ангрекум расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Москвичи и туристы могут увидеть цветок в Пальмовой оранжерее. Он отличается крупными белыми лепестками, достигающими в диаметре 9 сантиметров, и нежным ароматом.

При этом в естественной среде Ангрекум произрастает на высоте около 400 метров над уровнем моря, что делает его труднодоступным для ботаников, уточнили в пресс-службе. Там также добавили, что данное растение, встречающееся в природе крайне редко, растет преимущественно в восточной части Мадагаскара, Восточной Африке, а также на островах Индийского океана.

Немногим ранее в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" впервые за долгое время заплодоносила фейхоа. Отмечалось, что последний раз растение плодоносило 20 лет назад и тогда тоже дало один плод.

До этого в саду расцвел кустарник леспедеца. Сообщалось, что он имеет нежно-розовые соцветия, но цветет недолго.