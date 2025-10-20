Форма поиска по сайту

20 октября, 19:11

Город

Бананы и папайя дали плоды в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" дали плоды бананы и папайя, сообщила пресс-служба сада.

В пальмовой оранжерее сада в настоящее время также цветут хищные растения и тропические орхидеи.

Посетители "Аптекарского огорода" могут увидеть растения тропиков ежедневно с 10:00 до 19:45.

Ранее стало известно, что в субтропической оранжерее сада фейхоа селлова дала один плод. До осени 2025 года подобное явление в Ботаническом саду МГУ происходило 20 лет назад. Ежегодно это растение цветет, но не плодоносит.

