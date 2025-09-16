В "Лосином острове" заметили редкий краснокнижный гриб

Фото: телеграм-канал "Нацпарк Лосиный остров"

В "Лосином острове" обнаружили редкий краснокнижный гриб ежовик коралловидный. Об этом сообщается в телеграм-канале национального парка.

"Гриб обнаружен сотрудниками научного отдела в ходе планового мониторинга территории. Ежовик коралловидный (Hericium coralloides) занесен в Красную книгу Московской области (пятая категория)", – говорится в публикации.

Данный гриб отличается специфической формой – тело напоминает морскую губку или коралл белого цвета, что и объясняет его название.

Обнаруженный экземпляр взят под особое наблюдение специалистов национального парка. Отмечается, что такой гриб встречается крайне редко из-за низкой конкурентоспособности вида.

