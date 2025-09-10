Трутовики серно-желтые появились в Москве

Фото: 123RF/sroberg

Трутовики серно-желтые появились в столице, заявил Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

По словам специалиста, этот гриб паразитирует на деревьях. Его можно заметить в период с середины мая до конца сентября. Шляпка трутовика может достигать в диаметре до 40 сантиметров и иметь оттенки от желтого до оранжевого.

Эксперт отметил, что гриб хорошо заметен на деревьях из-за своего окраса. Более того, он является съедобным.

"Единственное, его нельзя есть, если он растет на хвойных деревьях. Его едят, когда гриб молодой: небольшие лопухи, небольшого размера, молодые", – рассказал Глазков.

Гриб можно отваривать или жарить. Он имеет приятный грибной запах с кисловатым вкусом. Кроме того, его можно добавлять в салат, солить или мариновать, а также делать из него грибной фарш, указал собеседник агентства.

Однако, уточнил эксперт, трутовик не следует собирать в черте города.

"(Он. – Прим. ред.) живет не только на сухих стволах уже погибших деревьев, но и на живых, поэтому и называется паразитом. Причем они живут и на дубе, и на липе, и на тополе, и на березе, и на ольхе, и на соснах", – резюмировал биолог.

В настоящее время в подмосковных лесах можно найти много грибов, сообщал ранее автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров. Например, под Наро-Фоминском и недалеко от Истринского водохранилища есть белые грибы. Также можно обнаружить в Московской области лисички, еловый белый гриб и сосновые боровики.