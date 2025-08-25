Эксперт Тихомиров назвал самые грибные направления в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По всем направлениям в Московской области в настоящее время можно найти очень много грибов, заявил Москве 24 автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Например, в лесах под Наро-Фоминском люди собирают по три корзины белых (грибов. – Прим. ред.). Также много белых собирают неподалеку от Истринского водохранилища", – поделился эксперт.

Он также отметил, что грибы можно найти и на востоке области, например, в стороне Орехово-Зуева, а на северо-востоке – под Сергиевым Посадом.

Тихомиров уточнил, что грибов в Подмосковье становится больше с каждым днем. Это связано с тем, что после жары прошли дожди и началось похолодание. Он считает, что грибной сезон может продолжаться долго, если будет подходящая погода в виде дождей и прохлады.

"Я думаю, в этом году он будет длиться минимум до середины сентября. Возможно, даже чуть дольше, потому что виды сменяются друг другом: белые сменятся польскими белыми, осенними маслятами", – заключил эксперт.

По словам эксперта, в 2025 году можно найти много лисичек. Кроме того, в смешанных лесах или еловых посадках – еловый белый гриб и сосновые боровики.

