Эксперт Зименко рассказал, сколько продлится грибной сезон в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье начался грибной бум: пользователи Сети поделились фото с корзинами, доверху полными лисичками, белыми и не только. Разбираемся, сколько и каких еще грибов ждать любителям тихой охоты до конца 2025 года, а также где их лучше всего искать в Московском регионе.

Рекордные показатели

Грибной сезон в подмосковных лесах идет волнами по определенным видам грибов. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил эксперт журнала "Школа грибоводства" Александр Зименко.

"Грибов в этом году очень много. Волна самых ценных, белых, уже практически сошла на нет, но сейчас растет много подосиновиков, польских грибов. Также в этом году необычайно большой урожай лисичек", – сказал специалист.





Александр Зименко эксперт журнала "Школа грибоводства" Большинство уже ждут для заготовок осенних белых, потому что те, которые собрали сейчас, были чистые, не червивые: температура заметно снизилась, и вредителей стало намного меньше. А осенью начинается традиционная массовая волна белых – она и самая урожайная, и самая качественная. Кроме того, народ осенью заготавливает волнушки и грузди.

По словам Зименко, в августе и сентябре прошлого года в лесах средней полосы грибов было немного, однако на сегодняшний день их количество намного превышает показатели средних многолетних данных. Это связано со многими параметрами, в том числе и с влажностью почвы, добавил эксперт.

Как считает Зименко, сентябрь – самый грибной месяц, а на сегодняшний день в лесах Московской области в основном встречаются летние виды грибов.

"В сентябре добавятся традиционные осенние, например осенний опенок. Он уже появлялся в Подмосковье в начале июля, но это была короткая волна, примерно пять дней. Ее большинство грибников даже не заметили. Думаю, начиная со второй половины сентября осенний опенок будет в огромном количестве", – отметил специалист.

При этом он предупредил, что количество отравлений грибами растет с каждым годом, что обусловлено обилием информации из различных источников.

"Люди смотрят видео, читают статьи, знакомятся с новыми видами грибов и с каждым годом собирают их все больше. Это может быть чревато тем, что человек что-то перепутает, не отличит съедобный гриб от ядовитого. Также сейчас в Подмосковье пришли более южные виды грибов, которых раньше не было, и связано это с изменением климата. Например, недавно в Серпухове нашли боровик припудренный: он не характерен для наших лесов, и без правильной обработки употреблять в пищу его нельзя", – подчеркнул эксперт.

Чтобы избежать отравления, Зименко посоветовал отказаться от сбора незнакомых видов грибов.

"Один день целый год кормит"

Обилие грибов фиксируется во всех направлениях Подмосковья, подтвердил в разговоре с Москвой 24 автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

"Например, в лесах под Наро-Фоминском люди собрали три корзины белых. Также много еловых белых неподалеку от Истринского водохранилища. Немало грибов на востоке области – в стороне Орехово-Зуево, на северо-востоке – под Сергиевым Посадом. Говорится, что один день целый год кормит, и в этом году для грибника это верно", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, сезон в этом году продлится минимум до середины сентября, а при благоприятных погодных условиях – обильных осадках и невысоких среднесуточных температурах – грибы можно будет найти и до конца первого осеннего месяца. Тихомиров напомнил, что виды сменяются друг другом: белые – польскими белыми, потом осенними маслятами. Плюс до самого конца сезона будут продолжать расти лисички, так как у них нет ярко выраженной грибной волны, заключил он.

