Комитет ГД поддержал увеличение штрафов для владельцев питомцев за их нападения

Фото: 123RF.com/darksoul72

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения правил обращения с животными, если они привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан или имуществу.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Согласно предлагаемым поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, размер административных штрафов планируется увеличить:



для граждан – с нынешних 10–30 до 25–50 тысяч рублей;

для юридических лиц – с 100–200 до 200–300 тысяч рублей;

для должностных лиц – 50–100 тысяч рублей, без изменений.

Кроме того, предлагается продлить срок давности привлечения к административной ответственности по таким нарушениям с 60 календарных дней до 1 года.

Ранее сообщалось, что кормление птиц может привести к административной ответственности, в том числе штрафам до 250 тысяч рублей. Однако само кормление не запрещено – нарушением становятся грязь и беспорядок после этого.

В таком случае в силу вступает статья о нарушении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.