Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 11:51

Политика

Комитет ГД поддержал увеличение штрафов для владельцев питомцев за их нападения

Фото: 123RF.com/darksoul72

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушения правил обращения с животными, если они привели к причинению вреда жизни и здоровью граждан или имуществу.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Согласно предлагаемым поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, размер административных штрафов планируется увеличить:

  • для граждан – с нынешних 10–30 до 25–50 тысяч рублей;
  • для юридических лиц – с 100–200 до 200–300 тысяч рублей;
  • для должностных лиц – 50–100 тысяч рублей, без изменений.

Кроме того, предлагается продлить срок давности привлечения к административной ответственности по таким нарушениям с 60 календарных дней до 1 года.

Ранее сообщалось, что кормление птиц может привести к административной ответственности, в том числе штрафам до 250 тысяч рублей. Однако само кормление не запрещено – нарушением становятся грязь и беспорядок после этого.

В таком случае в силу вступает статья о нарушении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами.

Читайте также


политикаобществоживотные

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика