Новости

Новости

18 декабря, 15:15

Общество

В ГД предложили ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект о социальном налоговом вычете на ветеринарные услуги для домашних животных внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов от партии "Новые люди" во главе с первым заместителем руководителя фракции Владиславом Даванковым.

Изменения коснутся Налогового кодекса РФ.

"Учитывая, что рост цен на ветеринарные услуги существенно опережает общую инфляцию, а доходы граждан растут более медленными темпами, налоговый вычет станет важным инструментом поддержания доступности ветеринарии", – пояснили авторы инициативы.

По их словам, налоговый вычет обеспечит своевременное лечение и профилактику заболеваний у животных, а также сократит число брошенных и больных питомцев. Инициатива поможет снизить финансовую нагрузку на владельцев домашних животных и стимулирует регулярное обращение к ветеринарам.

Ранее юрист Елена Браун рассказала, что россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей за содержание домашних свиней, кур, коз или коров в квартире. Хотя эти животные не запрещены официально, их содержание часто нарушает права соседей и других жильцов.

Если животное причиняет ущерб имуществу или здоровью, с владельца могут потребовать компенсацию, а суд – запретить держать его в квартире. В некоторых случаях животное изымают и передают в приют или выпускают на волю.

политикаживотныеобщество

