12 декабря, 14:52

Происшествия

Вынесен первый приговор по делу о самовыгуле собаки в России

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд впервые вынес решение по делу о самовыгуле собаки, сбившей с ног пожилую женщину в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 10 апреля 41-летний мужчина выпустил добермана на улицу без поводка, из-за чего пес сбил с ног 80-летнюю женщину. В результате пенсионерка пострадала.

Хозяина собаки признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ. Свою вину мужчина признал частично.

В контексте этого дела прокуратура напомнила, что безответственное отношение к домашним питомцам может привести к тяжелым последствиям, в том числе к ответственности за нарушение правил выгула.

"Безопасность окружающих – обязанность каждого хозяина", – отметили в ведомстве.

Ранее подмосковные ветеринары призвали отказаться от самовыгула домашних питомцев в общественных местах. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнило, что в таких зонах все собаки выше 25 сантиметров в холке должны находиться на поводке и в наморднике.

Безопасный свободный выгул для питомцев можно обеспечить на частном участке, а также на специально оборудованных площадках, которые имеют ограждение. Нельзя выгуливать животных на территории школ, детских садов и иных образовательных учреждений, а также на детских и спортивных площадках, уточнили в ведомстве.

В России предложили запретить вход с собаками в общественные места

