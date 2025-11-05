Юрист Браун: россиян оштрафуют за содержание свиней в квартире при нарушении прав соседей

Фото: 123RF.com/vyshnova

Россиянам может грозить штраф до 15 тысяч рублей за содержание свиней в квартире, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Елену Браун.

"За несоблюдение общих требований к содержанию животных (статья 8.52 КоАП РФ) штраф для граждан составляет от 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч рублей. Если будет доказано жестокое обращение, штраф может достичь 15 тысяч рублей", – рассказала эксперт.

По ее словам, домашние свиньи, куры, козы и коровы не входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в квартире, но почти всегда их содержание в жилище приводит к нарушениям прав и интересов соседей, а также других жильцов в квартире.

Например, соседям могут мешать шум и неприятные запахи, также из-за неправильного содержания животных возникает нарушение санитарно-эпидемиологических норм, уверена Браун.

Если животное нанесло ущерб имуществу или здоровью, то с человека взыскают компенсацию, а суд даже может запретить держать сельхозживотное в квартире. Кроме того, у граждан могут изъять животное, а потом передать в приют или отпустить его на волю.



Ранее эксперты предупреждали, что жителей многоквартирных домов могут оштрафовать за оставленные в подъезде личные вещи, в том числе обувь. Посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара, а в случае ЧС препятствуют доступу к эвакуационным выходам.

В частности, под запрет подпадают коляски, самокаты, велосипеды и многое другое. За это предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей для физических, а также до 400 тысяч для юридических лиц.

