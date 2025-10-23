В ГД предложили обязать хозяев убирать за питомцами в домах

Фото: depositphotos/switlanasymonenko

Депутаты Госдумы призвали обязать владельцев домашних животных убирать продукты их жизнедеятельности в местах общего пользования в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Изменения относятся к закону "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Сейчас хозяин обязан убирать продукты жизнедеятельности питомца только при его выгуле. В случае принятия проекта такую уборку владелец животного будет обязан проводить и в местах общего пользования в многоквартирных домах. При этом порядок уборки определят органы местного самоуправления.

Кроме того, парламентарии предложили запретить посещать с собакой магазины, рестораны, медицинские и образовательные организации, а также организации культуры. Исключения составляют лишь собаки-проводники.

Проектом в том числе предлагается закрепить правила перевозки домашних животных в общественном транспорте.

Ранее Мосгордума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Теперь для граждан он составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч, а для юрлиц – до 30 тысяч.

Новые меры касаются содержания животных в местах общего пользования, выгула собак без поводка в общественных местах и на природных территориях. Кроме того, столичный комитет ветеринарии был наделен полномочиями по самостоятельному рассмотрению дел об административных правонарушениях.