Юрист Хмелевской: законом не предусмотрено ношение воды для уборки мочи за животными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владельцы собак не обязаны носить с собой бутылку с водой для уборки за ними, поскольку это не предусмотрено законом, рассказал юрист Денис Хмелевской в беседе с Москвой 24.

Таким образом эксперт прокомментировал первый в России случай назначения штрафа за неубранную мочу питомца. Инцидент произошел с московской собачницей Надеждой, писал ранее телеграм-канал Mash.

По словам женщины, жалобу в ветнадзор на то, что она якобы не убирает за своим псом Зефиром и не прописывает его в квартире, подала соседка, которая, по утверждению пострадавшей, не любит собак. В частности, она кричит на животных и разбрасывает отраву по двору.

Телеграм-канал уточнял, что инспекторы проверили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что хозяйка не протерла траву после испражнения питомца. В результате москвичке был выписан штраф в 1,5 тысячи рублей, который она планирует оспорить в суде.

По уточнению Хмелевского, согласно статье 13 Федерального закона ("Требования к содержанию домашних животных"), хозяин домашнего питомца обязан убирать за ним продукты жизнедеятельности в общественных местах. Нарушение может повлечь за собой штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей по статье 8.52 КоАП РФ ("Несоблюдение требований к содержанию животных").

Кроме того, в Москве предусмотрены штрафы за выгул собак без поводка и намордника, а также за нарушение правил выгула, продолжил юрист.

"Владелец собаки обязан обеспечивать безопасность окружающих, исключать неконтролируемое передвижение животного, убирать за ним, выгуливать только в специальных озелененных местах", – пояснил он.

То есть появление собак в магазинах, образовательных учреждениях, на детских площадках, рынках и пляжах запрещено, согласно КоАП Москвы, указал эксперт, добавив, что неисполнение также карается штрафом.

При этом Хмелевской обратил внимание, что владельцы животных имеют право подать в суд в случае агрессивного отношения к питомцам со стороны соседей, включая разбрасывание яда.

"Такие действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ). Для возбуждения дела необходимо зафиксировать нарушения на видео, изъять отраву в присутствии понятых и провести экспертизу", – рекомендовал он.

Санкции по этой статье включают штраф от 80 до 300 тысяч рублей, исправительные или принудительные работы до 2 или 5 лет соответственно, а также лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, заключил юрист.

В конце сентября Мосгордума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Теперь для граждан он составляет до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч, а для юрлиц – до 30 тысяч.

Новые меры касаются содержания животных в местах общего пользования, выгула собак без поводка в общественных местах и на природных территориях. Кроме того, столичный комитет ветеринарии был наделен полномочиями по самостоятельному рассмотрению дел об административных правонарушениях в области обращения с животными.

