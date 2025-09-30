Эксперт Шеляков: чипирование животных поможет ветврачам эффективнее их лечить

В России может появиться обязательный учет и маркировка домашних животных: соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В особенностях инициативы разбиралась Москва 24.

Усы и лапы под контролем

В Госдуму внесли законопроект о введении учета и маркировки домашних животных на федеральном уровне. Его инициатором стала группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

По задумке парламентариев для постановки питомца на учет необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность владельца, а также сведения о происхождении, состоянии здоровья и вакцинации животного. Данные будут заносить в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС ВетИС).

Сам учет хотят сделать бесплатным, однако за маркировку владельцам все же придется заплатить. При этом законопроект позволяет выбрать один из трех возможных видов идентификатора: электронный (с помощью микрочипа), визуальный (с помощью бирки, ошейника) или же смешанный.

Главная цель инициативы – чтобы у каждого питомца был хозяин, который несет ответственность. Об этом ТАСС сказал один из авторов документа, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.





Дмитрий Гусев первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Регистрация упростит контроль, поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным безнаказанное оставление питомцев на улице. Это вопрос не только гуманности, но и здоровья людей: учет поможет бороться с распространением инфекций.

Ранее же Мосгордума увеличила штрафы за нарушения правил содержания домашних животных. Для граждан они повысились с 1 до 3 тысяч рублей, до 15 тысяч – для должностных лиц и до 30 тысяч – для юридических.

Наказать при этом могут владельцев, которые, например, содержат питомцев в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Также оштрафуют хозяев, выгуливающих животных без поводка и намордника в магазинах, на детских площадках и территории образовательных учреждений для несовершеннолетних.

Ставка на ответственность

Наличие единой системы учета домашних животных поможет сократить количество выброшенных на улицу питомцев. Таким мнением с Москвой 24 поделился президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.

"Мера ответственности владельца вырастет несоизмеримо. Ведь как только животное окажется на улице, можно будет моментально установить связь с хозяином. Кроме этого, сократится число случаев, когда животных заводят на эмоциях: просто увидели и купили, а когда надоело – выбросили. Понимание, что питомца придется регистрировать, сделает решение обзавестись им более взвешенным", – отметил эксперт.





Кирилл Дмитриев президент Национальной ассоциации зооиндустрии Также это наведет порядок в сфере их продажи через специальные сервисы, потому что незарегистрированное животное нельзя будет купить. А значит, потенциальные хозяева четко будут знать, от кого родились, например, щенки, какой они породы и так далее.

В качестве пилотного проекта эксперт предложил начать регистрировать только собак, так как их примерно вдвое меньше по сравнению с теми же кошками – порядка 25 миллионов. К тому же среди собак, по словам Дмитриева, примерно 25% породистых: они уже зарегистрированы в Российской кинологической федерации и внесены в специальную базу данных, с которой можно работать.

При этом Дмитриев высказал мнение, что наиболее оптимальным способом маркирования зверей является чипирование.

"Ошейник легко снять, а бирку – оторвать, и вот уже животное не идентифицировано. Тем более что вряд ли кто-то захочет вставлять бирку своему питомцу в ухо, как это делается с безнадзорными животными", – отметил эксперт.

По словам специалиста, себестоимость чипа составляет примерно 150 рублей. Если же говорить о владельцах животных из уязвимых категорий населения, появляется простор для благотворительной деятельности, заключил Дмитриев.

Кроме того, создание единой базы может повысить эффективность работы медицинских специалистов, сказал Москве 24 ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Например, если владелец отправился с питомцем на отдых и вдруг понадобилась ветеринарная помощь, местный врач по маркировке найдет карточку животного. В ней уже будет указана информация о проведенных анализах, перенесенных заболеваниях, назначенном ранее лечении. Это поможет сэкономить время.

Однако в то же время специалист отметил, что некоторые граждане могут с недоверием отнестись к учету питомцев. В частности, побояться, что в дальнейшем за этим последуют, например, налоги на животных. Поэтому население нужно информировать о возможном нововведении.

"Кроме этого необходимо создавать некую федеральную программу помощи владельцам, которые по каким-то весомым причинам не могут продолжать ухаживать за питомцами. В таком случае животные могли бы переходить в подчинение города", – подчеркнул Шеляков.

В противном случае, по мнению специалиста, это может дать толчок к развитию "черной ветеринарии". Это связано с тем, что возможности ухаживать нет, а выбросить на улицу побоятся, чтобы не быть найденными. В критической ситуации хозяева могут прибегать к подобным услугам, чтобы усыпить питомца, если в городе, например, нет приюта, заключил Шеляков.

